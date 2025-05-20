مبعوث ترامب: إن أرادت حماس وقف الحرب عليها إطلاق الرهائن

شدد مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بولر، على أن "إعادة المحتجزين في غزة شرط للتوصل إلى صفقة".

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" مساء أمس الإثنين إنه "إذا أرادت حماس وقف الحرب يجب عليها الإفراج عن المحتجزين".

كما أضاف: "نطالب حماس بالإفراج عن جثث 4 رهائن أمريكيين".



يأتي ذلك فيما أفادت مصادر "العربية/الحدث" بوقت سابق الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيّر إسرائيل بين إنهاء الحرب في غزة أو التخلي عنها.

وأضافت أن الضغط الأمريكي لإبرام صفقة في غزة جاء بعد ضغط خليجي غير مسبوق.

كما أردفت أن الضغط الأمريكي الأخير كبير وواضح، وإسرائيل تسعى لإبرام صفقة قد تكون الأخيرة.

توتر في مكتب نتنياهو



فيما لفتت إلى أن توترًا يسود في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب رسالة ترامب حول غزة.

في حين أوضحت أن مفاوضات أمريكية مباشرة تجري مع حركة حماس، بالتوازي مع مفاوضات الدوحة غير المباشرة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد نقلت عن مصدر مطلع لم تسمه الاثنين أن مساعدي ترامب نقلوا رسالة إلى إسرائيل مفادها: "سنتخلى عنكم إن لم توقفوا الحرب في غزة".

كما أضاف المصدر أنه "من الناحية السياسية، كما في الماضي، لدى نتنياهو طريقة للقيام بذلك، مع أغلبية كبيرة في الكنيست وفي إسرائيل، لكنه لا يملك الإرادة السياسية اللازمة".

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