عائلات الأسرى الإسرائيليين: استئناف الحرب سيؤدي إلى قتل باقي المختطفين

دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إلى تكثيف المشاركة في مظاهرات الليلة للمطالبة بصفقة تعيد جميع المختطفين.

بيان هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين

وطالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس وفد التفاوض بصفقة تعيد الـ59 مختطفا دفعة واحدة أو أن يستقيل.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: الضغط الشعبي فقط هو ما يعيد المختطفين وواضح للجميع أن الضغط العسكري يقتل المختطفين.

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بإتمام صفقة الأسرى

واضافت: ندعو جميع الإسرائيليين إلى الانضمام إلينا للتظاهر للمطالبة بوقف الحرب، ونتنياهو يطيل الحرب كي ينجو من لجنة التحقيق وانهيار حكومته.

وتابعت: نتنياهو يضحي بالمختطفين وبالدولة كاملة من أجل بقائه في السلطة واستئناف الحرب لن يؤدي إلا إلى قتل باقي المختطفين في غزة.

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