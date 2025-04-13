كرة اليد، مواعيد مواجهات نهائيات دوري السيدات بمشاركة الأهلي والزمالك

كرة اليد، تنطلق اليوم الأحد، منافسات الجولة الأولى من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 أبريل الجاري.

وتشهد جولة اليوم، مواجهات بين كلا من، سبورتنج مع الأهلي والشمس مع الزمالك، بينما تشهد جولة غدا مواجهتين بين الزمالك مع سبورتنج والأهلي مع الشمس.

وتختتم المجمعة الأولى الثلاثاء، بمواجهتي سبورتنج مع الشمس والزمالك مع الأهلي.

فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21، 22، 23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025، ويشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي والزمالك.

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