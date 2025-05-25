الإسكان تطرح وحدات تجارية للبيع بالمزاد في 6 أكتوبر

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية.

وتطرح بمدينة ٦ أكتوبر 13 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين ( ١٨م٢: ٥١م٢) بالمنطقة ( ٥٠٠ - ٥٠١) بمحور خدمات امتداد المنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٧/٦.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط بمقر الجهاز، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.

أسعار وحدات سكن لكل المصريين 7، كشف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن أسعار شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

ويطرح الصندوق 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، ويستمر التقديم حتى 4 يونيو 2025.

ويتضمن الطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، ووحدات سكنية( تسليم خلال 36 شهرًا).

وأسعار وحدات سكن لكل المصريين 7 كالتالي:

حدائق أكتوبر 11800 جنيه للمتر

مدينة 6 أكتوبر 12000 جنيه للمتر

حدائق العاصمة 11500 جنيه للمتر

العلمين الجديدة 15000 جنيه للمتر

15 مايو 11000 جنيه للمتر

العاشر من رمضان 11100 جنيه للمتر

بدر 11500 جنيه للمتر

بنى سويف الجديدة 10850 جنيها للمتر

المنيا الجديدة 11100 جنيه للمتر

رشيد الجديدة 10600 جنيه للمتر

ناصر غرب اسيوط 10600 جنيه للمتر

أسوان الجديدة 10600 جنيه للمتر

شطا - دمياط 11000 جنيه للمتر

جمصة - الدقهلية 5555 جنيهًا للمتر

الغردقة 12500 جنيه للمتر

خريطة بأماكن شقق سكن لكل المصريين

والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث)، والوحدات السكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي، محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)، محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة).

وبينت أن الوحدات السكنية ا (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).

مقدمات حجز شقق سكن لكل المصريين 7

والطرح الجديد "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا،، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، ويجب على المواطن سداد مقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه مع سداد مصاريف التسجيل بقيمة 500 جنيه (لا ترد ولا تسترد)، ومصاريف إدارية بقيمة 350 جنيها (لا ترد ولا تسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن علـى مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وعلى مستوى شروط للتمويل العقاري يجب توافرها في المستفيد، وهي ألا تقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد السن عن ٥٠ عامًا حتى نهاية تاريخ الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة حسب الموافقة الائتمانية.

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