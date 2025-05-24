بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة غدًا

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ في تسليم دفعة جديدة من مشروع "سكن مصر"، منطقة أرض المعارض، اعتبارًا من غد الأحد 25 /5 /2025، وطبقًا للمواعيد المقررة من جهاز المدينة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم التسليم بالمنطقة الثانية من المشروع، مسلسل رقم (6&7) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (3) المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة رقم 31، غدا الأحد 25/5/2025، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الإثنين 26/5/2025، ووحدات العمارة 26، يوم الثلاثاء 27/5/2025، ووحدات العمارة 79، يوم الأربعاء 28/5/2025، ووحدات العمارة 111، يوم الخميس 29/5/2025، ووحدات العمارة 81، يوم الأحد 1/6/2025، ووحدات العمارة رقم 118، يوم الاثنين 2/6/2025، ووحدات العمارة 98، يوم الثلاثاء 3/6/2025، ووحدات العمارة 121، يوم الأربعاء 4/6/2025، ووحدات العمارة 97، يوم الخميس 5/6/2025.

وقال إنه سيتم تسليم وحدات العمارة 122، يوم الأحد 15/6/2025، ووحدات العمارة 116، يوم الإثنين 16/6/2025، ووحدات العمارة 119، يوم الثلاثاء 17/6/2025، ووحدات العمارة 48، يوم الأربعاء 18/6/2025، ووحدات العمارة 49، يوم الخميس 19/6/2025.

وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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