السبت 24 مايو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تعتقل سوريين خلال توغلها داخل قرية الصمدانية

علم سوريا،فيتو
علم سوريا،فيتو

أعلنت مصادر سورية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سوريين اثنين خلال توغلها داخل قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط.

وفي سياق آخر، قال توماس باراك  السفير الأمريكي بتركيا، إنه التقى الرئيس السوري  الذي أشاد بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح السفير الأمريكي في تركيا: رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا المتمثل في هزيمة تنظيم الدولة ويمنع عودتها من جديد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادرها القول: إن الولايات المتحدة الأمريكية عينت سفيرها لدى تركيا توم باراك مبعوثًا خاصًّا إلى سوريا.

 

سوريا تحررت وفرح أهلها وفرحت معهم كل الدول الشقيقة

وفى وقتًا سابق قال الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأربعاء الماضى: إن سوريا تحررت وفرح أهلها وفرحت معهم كل الدول الشقيقة. 

وتابع أحمد الشرع، في كلمة له جاءت بعد اللقاء الذي عقده  مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى العاصمة السعودية “الرياض”: خلال الستة أشهر الماضية، وضعنا أولويات العلاج للواقع المرير الذي كانت تعيشه سوريا، وواصلنا الليل بالنهار، فمن الحفاظ على الوحدة الداخلية والسلم الأهلي، وفرض الأمن وحصر السلاح، إلى تشكيل الحكومة واللجنة الانتخابية".

جولات مكوكية للدبلوماسية السورية للتعريف بواقع سوريا الجديد

واستطرد الرئيس السوري أحمد الشرع: كما تم الإعلان الدستوري وعقد المؤتمر الوطني، وإلغاء القوانين الجائرة، وتحرير السوق، وتقييم الواقع المؤسساتي، ووضع اليد على الخلل وطرق علاجها، وتزامن مع كل هذا جولات مكوكية للدبلوماسية السورية للتعريف بواقع سوريا الجديد.

أحمد الشرع يشيد بمشاركة سوريا فى المنتديات الدولية

وتابع الرئيس السوري أحمد الشرع: شاركت سوريا الجديدة في أهم المنتديات والمؤتمرات الدولية، ورفعت علمها في الأمم المتحدة، ونجحت في فتح أبواب مغلقة، ومهدت الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والغربية.

رفع العقوبات عن سوريا

ووصف أحمد الشرع، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ رفع العقوبات عن سوريا، بالقرار التاريخى ويمهد لرفع المعاناة عن السوريين.

وشدد أحمد الشرع، على أن سوريا لن تكون بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ، متعهدا بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين.

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الاحتلال الإسرائيلي الرئيس السوري الرئيس السوري أحمد الشرع السفير الامريكي بتركيا

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