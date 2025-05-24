السبت 24 مايو 2025
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رياضة

الأهلي ينتظر الرد النهائي من النحاس بقبول هذا المنصب

عماد النحاس
عماد النحاس

شهدت الساعات الماضية محاولات من جانب مسئولي النادي الأهلي لإقناع عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي بقبول منصب نائب المدير الرياضي، وذلك بعد استقرار الرأي داخل الأهلي علي تواجد محمد شوقي مدرب مساعد في جهاز ريفيرو، الذي تمسك بتواجد عنصر فني مصري واحد فقط في جهازه المعاون، وينتظر الأهلي الرد النهائي من النحاس على العرض. 

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 تقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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الأهلي ريفيرو النادي الأهلي عماد النحاس

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