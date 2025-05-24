يورتشيتش يوجه رسالة إلي جماهير الأهلي والزمالك قبل إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

مباراة صن داونز وبيراميدز، دعا الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، الشعب المصري والجماهير في مصر بكامل انتماءاتها لمساندة نادي بيراميدز في مباراته أمام صن داونز يوم الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد الدفاع الجوي، مؤكدا أن الدعم والمساندة والتشجيع سيكون لفريق من الرجال يمثل الكرة المصرية بصورة مشرفة في أكبر بطولة قارية، واللقب في النهاية سيكتب باسم مصر.

تصريحات مدرب بيراميدز

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع صن داونز في بريتويا بهدف لكل فريق، أنه يطالب الجميع أهلاوي وزملكاوي وكل مشجع مصري أن يحضر إلى استاد الدفاع الجوي ويدعم هؤلاء اللاعبين الأبطال لأنهم يستحقون بالفعل الدعم والمساعدة لأنهم يشرفون الكرة المصرية بالصورة المثالية.

يورتشيتش شدد على أن اللاعبين أظهروا مدى قوتهم في ملعب صعب وأمام منافس قوي وصاحب خبرات كبيرة في الكرة الأفريقية، مؤكدا أن النادي يحتاج لكل مشجع مصري حتى يمنح لقبا فاريا جديدا لكرة القدم المصرية.

مباراة صن داونز ضد بيراميدز

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، خطف فريق بيراميدز تعادلا ثمينا خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز بهدف لمثله علي ملعب "لوفتس فيرسفيلد" في بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بجنوب إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

وسجل لوكاس ريبيرو لاعب صن داونز هدف فريقه الأول في مرمى بيراميدز بالدقيقة 54 من المباراة.

جاء الهدف من عرضية من الجانب الأيسر وتسديدة قوية تصدى لها محمد الشيبي ثم ارتدت الى صن داونز وتمريرة أرضية وصلت عند لوكاس ريبيرو استلمها وسددها قوية الى داخل الشباك

ونجح وليد الكرتي في تسجيل هدف التعادل لفريق بيراميدز في الوقت القاتل بالدقيقة 94.

وجاء الهدف عن طريق عرضية من مهند لاشين مرت من أمام دفاع صنداونز قابلها وليد الكرتي برأسية قوية داخل الشباك ليقتنص "السماوي" تعادلًا ثمينًا من بريتوريا

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، تشير مؤشرات البحث عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة بعد تعادل السماوي بموقعة الذهاب بجنوب افريقيا.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في لقاء إياب نهائي دوري ابطال افريقيا.

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