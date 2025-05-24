موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، تشير مؤشرات البحث عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة بعد تعادل السماوي بموقعة الذهاب بجنوب أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في لقاء إياب نهائي دوري ابطال افريقيا.

مباراة صن داونز ضد بيراميدز

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، خطف فريق بيراميدز تعادلا ثمينا خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز بهدف لمثله علي ملعب "لوفتس فيرسفيلد" في بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بجنوب إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

وسجل لوكاس ريبيرو لاعب صن داونز هدف فريقه الأول في مرمى بيراميدز بالدقيقة 54 من المباراة.

جاء الهدف من عرضية من الجانب الأيسر وتسديدة قوية تصدى لها محمد الشيبي ثم ارتدت الى صن داونز وتمريرة أرضية وصلت عند لوكاس ريبيرو استلمها وسددها قوية الى داخل الشباك

ونجح وليد الكرتي في تسجيل هدف التعادل لفريق بيراميدز في الوقت القاتل بالدقيقة 94.

جاء الهدف عن طريق عرضية من مهند لاشين مرت من أمام دفاع صنداونز قابلها وليد الكرتي برأسية قوية داخل الشباك ليقتنص "السماوي" تعادلًا ثمينًا من بريتوريا

وكاد بيراميدز أن يهز شباك أصحاب الأرض، عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 18 وفيستون ماييلي في الدقيقة 22، ولكن لم تصل الكرة للشباك.

واستمرت محاولات بيراميدز عن طريق ماييلي لخطف هدف التقدم، ولكن انتهى الشوط الأول بدون أهداف.

وبعد ذلك سيطر صن داونز على مجريات اللعب في الشوط الثاني حتى نجح في خطف هدف الفريق الأول بالدقيقة 54.

حاول بعدها بيراميدز أدراك التعادل ودفع برمضان صبحي ومروان حمدي قبل أن يسجل وليد الكرتي هدف التعديل بالدقيقة 94.

وتقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 1 يونيو المقبل والتي ستكون حاسمة لبطل النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.





ماييلي وإبراهيم عادل يقودان بيراميدز في مواجهة صن داونز

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة صن داونز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

صن داونز ضد بيراميدز

وصعد الفريق الجنوب إفريقي إلى النهائي بعدما أقصى حامل اللقب النادي الأهلي حيث تعادل سلبيًا بمباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، وإيجابيًا 1-1 بالإياب في القاهرة، متسلحًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.

واكتسح بيراميدز باورلاندو الجنوب أفريقي بنتيجة 3_2

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

وأدار مباراة صن داونز وبيراميدز طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، وعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

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