شاهد، هدفي مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

أهداف مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، خطف فريق بيراميدز تعادلا ثمينا خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز بهدف لمثله على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" في بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بجنوب إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025 (فيديو)

وسجل لوكاس ريبيرو لاعب صن داونز هدف فريقه الأول في مرمى بيراميدز بالدقيقة 54 من المباراة.

جاء الهدف من عرضية من الجانب الأيسر وتسديدة قوية تصدى لها محمد الشيبي ثم ارتدت إلى صن داونز وتمريرة أرضية وصلت إلى لوكاس ريبيرو استلمها وسددها قوية داخل الشباك.

ونجح وليد الكرتي في تسجيل هدف التعادل لفريق بيراميدز في الوقت القاتل بالدقيقة 94.

جاء الهدف عن طريق عرضية من مهند لاشين مرت من أمام دفاع صنداونز قابلها وليد الكرتي برأسية قوية داخل الشباك ليقتنص "السماوي" تعادلًا ثمينًا من بريتوريا

وتقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 1 يونيو المقبل والتي ستكون حاسمة لبطل النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة صن داونز



ماييلي وإبراهيم عادل يقودان بيراميدز في مواجهة صن داونز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

صن داونز ضد بيراميدز

وصعد الفريق الجنوب إفريقي إلى النهائي بعدما أقصى حامل اللقب النادي الأهلي حيث تعادل سلبيًا بمباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، وإيجابيًا 1-1 بالإياب في القاهرة، متسلحًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.

واكتسح بيراميدز باورلاندو الجنوب أفريقي بنتيجة 3_2

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

وأدار مباراة صن داونز وبيراميدز طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، وعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

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