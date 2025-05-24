مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث علي طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بالقليوبية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب "تروسيكل" أعلى كوبري الفحص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية اتجاه مدينة قويسنا.

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث علي الطريق الزراعي بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب "تروسيكل" بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية اتجاه مدينة قويسنا.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف، وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة واثنين ومصابين وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.