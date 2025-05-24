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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث علي طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بالقليوبية

حادث علي الطريق الزراعي،فيتو
حادث علي الطريق الزراعي،فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب "تروسيكل" أعلى كوبري الفحص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية اتجاه مدينة قويسنا.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب "تروسيكل" بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية اتجاه مدينة قويسنا.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف، وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة واثنين ومصابين وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية مستشفي بنها الطريق الزراعي

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