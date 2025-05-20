بنها الأهلية أول جامعة مصرية في المجلس العربي للتبادل الأكاديمي

أعلن الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، اختيار جامعة بنها الأهلية كأول جامعة مصرية في المجلس العربي للتبادل الأكاديمي.



وأعرب الدكتور تامر سمير عن سعادته بهذا الاختيار، الذي جاء انعكاسا للأداء المتميز لجامعة بنها الأهلية التي حرصت منذ تأسيسها على إعداد برامجها وخططها الدراسية لتواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

من جانبه قال الدكتور كريم الدش، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية: إن الجامعة حريصة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة.



يذكر أن المجلس العربي للتبادل الأكاديمي هو مجلس منبثق عن اتحاد الجامعات العربية ومختص في التبادل الأكاديمي بين الجامعات العربية المنتسبة للاتحاد وهو فرصة فريدة للإثراء الأكاديمي لتمكين وتسهيل وتنسيق الحراك والتبادل الإقليمي للأكاديميين والباحثين والطلبة في الجامعات العربية والذي يساهم في تطوير القدرات التدريسية والبحثية.

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