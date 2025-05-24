السبت 24 مايو 2025
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محافظات

توريد 475 ألف طن قمح لصوامع الوادي الجديد (صور)

توريد القمح بالوادي
توريد القمح بالوادي الجديد، ڤيتو

 أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن ارتفاع الكميات الموردة من القمح منذ بدء موسم التوريد إلى 475 ألفا و255 طنًا، و102 كيلو، موزعة بواقع 86274,457 طن إجمالي المورد داخل المحافظة، و388980 طنًا و645 كيلو مشحون خارج المحافظة.

وقرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، استقبال كميات القمح المُورَد بمركز تجميع بمقر صومعة الخارجة، على أن تتولى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة التوريد لأقرب صومعة بمحافظة أسيوط، وذلك وتيسيرًا على المزارعين وصغار المنتجين.

 

 ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة بحث مطالب عدد من المزارعين بمركز الخارجة، والخاصة بتوريد محصول القمح داخل المدينة بدلًا من النقل خارج المحافظة بعد اكتمال السعة التخزينية لصومعة الخارجة.

 وأكد محافظ الوادي الجديد أن مديرية التموين شكلت 5 لجان متخصصة من التموين، الزراعة، سلامة الغذاء، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالديوان العام لمتابعة سير عمليات التوريد لحظة بلحظة وحل أية معوقات.

كما أكد المحافظ أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد، لضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين.

 وأعلنت الوادي الجديد، في بيان لها أن محصول القمح يمثل أهمية استراتيجية قصوى كونه حجر الزاوية في ملف الأمن الغذائي، مضيفة أنه تم هذا العام زيادة سعر شراء القمح من الفلاحين، ليصبح: 2200 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيها للأردب بدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 22.5.

 وأعلنت محافظة الوادي الجديد، في وقت سابق من الشهر الماضي بدء موسم حصاد القمح فى كافة المناطق المنزرعة بالمحصول، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح 343112 فدانا على مستوى المحافظة أغلبها بمزارع شرق العوينات بإجمالى 203089.18 فدان يليها الفرافرة بمساحة 77812 فدانا، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم بحصر الزمام المنزرع موسم 2024 /2025 بمحافظة الوادي الجديد، وتصديقه على الحصر النهائي لمحصول القمح، حيث تشهد محافظة الوادي الجديد طفرة كبيرة في زيادة المساحة المنزرعة من القمح على مستوى المراكز.

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