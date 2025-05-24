السبت 24 مايو 2025
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وزير البترول يفتتح محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي الدائمة بالوادي الجديد (صور)

إفتتاح المحطة، ڤيتو
إفتتاح المحطة، ڤيتو

افتتح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي الدائمة بمدينة الخارجة، وذلك في مستهل زيارته التفقدية للمحافظة صباح اليوم، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس رضا عبد الرحمن نائب رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يعكس توجهات الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي ودعم التحول نحو  مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدًا على أهمية المحطة الدائمة الجديدة بسعتها التشغيلية البالغة 2500 متر مكعب يوميًا، والقابلة للتوسع إلى 5000 متر مكعب لتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البترول ومحافظة الوادي الجديد وشركة طاقة عربية؛ لإمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي من خلال تقنية الغاز المضغوط المنقول.

من جانبه، أوضح الزملوط أن المحافظة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى والتي تضمنت توصيل الخدمة لـ 6800 عميل منزلي وتحويل 410 سيارات وإنشاء محطة تخفيض الضغط المؤقتة ومحطة تموين السيارات. 

ولفت إلى أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تغطية المدينة بالكامل بشبكات الغاز الطبيعي بإجمالي أطوال 265 كم ضغط منخفض وضغط متوسط بتقنية هي الأولى من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة صحراوية.

هذا ومن المستهدف مع نهاية المشروع تحويل عدد 23 ألف وحدة سكنية، وعدد (120) منشأة تجارية، بالإضافة إلى (34) مخبزًا بلديًا للعمل بالغاز الطبيعي.

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