محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير البترول لتفقد عدد من المشروعات الخدمية (صور)

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته للمحافظة صباح اليوم؛ لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، يرافقهما المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وذلك بحضور المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فوسفات مصر، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية بالوزارة والقيادات الشعبية بالمحافظة.

من المقرر أن يتفقد الوزير والمحافظ مشروعات شركة فوسفات مصر بمنطقة أبو طرطور وعدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة من بينها محطة تخفيض الغاز الطبيعي الدائمة بمدينة الخارجة.

يذكر أن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أكد في بيان سابق أن قطاعى البترول والتعدين يوليان أهمية قصوى لمشروعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر البترولية والمعدنية من خلال التوسع فى مشروعات التصنيع المحلى وانتاج منتجات بمستويات عالمية ومن ثم التصدير للأسواق الخارجية مما يوفر العملة الصعبة لمصر.

وأشار إلى استهداف تحويل مصر لمركز إقليمى للصناعات التعدينية باستغلال البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافى المميز، وأن العمل يجرى حاليًا على تطوير منظومة العمل التعدينى ضمن المحور الخاص بمجال التعدين فى استراتيجة عمل الوزارة خلال الفترة الحالية وبدأت بتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مع استهداف زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% أو 6%.

وشدد بدوى، خلال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2024، على ضرورة وضع خطة عمل للسنوات الخمس القادمة للمشروعات التى يتم تنفيذها وجداول زمنية محددة للانتهاء من التنفيذ، كما طالب بعمل حصر للاحتياطيات المتوفرة من الفوسفات فى مصر، ولفت إلى زيارة مرتقبة لمنطقة فوسفات أبو طرطور للاطمئنان على سير العمل.

وأكد المهندس محمد عبد العظيم، أن شركة فوسفات مصر تهدف إلى القيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستثماره والحصول على تراخيص البحث والاستغلال فى المناطق المختلفة من أماكن تواجد الفوسفات.

وقال، إن الشركة تقوم بإدارة بعض المناجم المملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بمناطق الشغب بالبحر الأحمر، وذلك لإنتاج درجات مختلفة من خام الفوسفات تتناسب مع كافة الأسواق العالمية.

وأشار، إلى أن الشركة تقوم بالعديد من العمليات الإنتاجية والتسويقية لتحقيق المستهدفات الرئيسية من خلال استراتيجية تهدف إلى تعظيم الانتاج والمبيعات، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتعتمد على التوازن بين الإنتاج والمبيعات.

وتابع، أنه على مدار الأعوام الماضية أصبحت شركة فوسفات مصر تتصدر أعلى نسبة صادرات لخام الفوسفات بنسبة 50% من حجم الصادرات لخام الفوسفات المصرى طبقا لإحصائيات 2024، بالاضافة إلى دعم السوق المحلي بتوفير كافة درجات خام الفوسفات المطلوبة محليًا والتى تعمل على تصنيع الخامات وتعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية.

وأضاف، أنه يتم حاليا تنفيذ عمليات حفر لتأكيد خام الفوسفات وحساب الاحتياطي الجيولوجى والتعدينى فى المناطق المختلفة وتجهيز عمليات إنتاجية لاستمرارية الشركة في تنفيذ إستراتيجية تعظيم الإنتاج والحفاظ على صدارتها ضمن الشركات المصدرة.

وتهدف الشركة للقيام بعدد من مشروعات القيمة المضافة من خلال مساهمتها بنسبة 24% فى إنشاء مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك المزمع إنشاؤه فى منطقة أبو طرطور بالوادى الجديد باستثمارات تصل إلى 640 مليون دولار، وتقوم الشركة أيضًا بالتعاون مع شركة أندوراما الهندية فى إنشاء مشروع مشترك لمصنع الأسمدة الفوسفاتية فى منطقة العين السخنة باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.

وكشف، أن الشركة حققت صافى مبيعات خلال هذا العام من مناطق الشركة بأبو طرطور والبحر الأحمر والسباعية 7.9 مليار جنيه بزيادة نسبتها 149% عن العام الماضى، وبلغت الأرباح بعد الضرائب 3.3 مليار جنيه فى العام المالى 2024 بزياده نسبتها 194 % عن العام الماضى.

وتقوم شركة فوسفات مصر بأعمال التطوير المؤسسي بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية في تطوير مجال التنقيب، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات واتجاه الشركة فى مجالات القيمة المضافة للفوسفات المنتج للاستفادة الاقتصادية القصوى من عوائد خام الفوسفات.

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