السبت 24 مايو 2025
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أخبار مصر

الجيزة تعلن الانتهاء من رصف عدة طرق بالواحات البحرية بـ 11.5 مليون

رصف الطرق
رصف الطرق
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 أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الانتهاء من رصف عدد من الطرق الحيوية بمركز الواحات البحرية، وذلك بالتعاون مع جهاز تعمير الوادي الجديد منطقة تعمير الواحات البحرية في إطار الجهود التنموية التي تبذلها المحافظة للنهوض بالبنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.

 

رصف طرق مركز الواحات البحرية

 وأوضح المحافظ أن الأعمال شملت الانتهاء من رصف طريق البامب بطول نحو 1200 متر، مرورًا بطريق الدائري الأوسطي، بالإضافة إلى رصف طريق أحمد عيد الذي يربط الطريق الدائري الرئيسي بطريق مصر - الواحات جنوبًا، بطول يبلغ نحو 1 كيلومتر، فضلًا عن الانتهاء من رصف طريق بئر الدولاب بقرية القصر بطول 1 كيلومتر.

 

وأضاف "النجار" أنه تم أيضًا الانتهاء من أعمال التخطيط الأرضي للطرق، وتركيب اللافتات الإرشادية، بهدف تيسير حركة المرور وتعزيز عوامل الأمان على تلك المحاور الحيوية.

وأشار المحافظ إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال بلغت نحو 11.5 مليون جنيه، ضمن خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالواحات.
كما أكد أنه جار حاليًا استكمال أعمال رصف طريق الأوسطي المزدوج، في إطار خطة المحافظة لإنشاء محاور مرورية جديدة، وتخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة وربط المحاور ببعضها بما يسهم في تحسين حركة النقل والتنقُّل للمواطنين.

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