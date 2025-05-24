السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نهائي دوري أبطال إفريقيا، تشكيل هجومي لـ بيراميدز أمام صن داونز

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة صن داونز في إطار مباريات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 

ماييلي وإبراهيم عادل يقودان بيراميدز في مواجهة صن داونز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا 

 ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

القناة الناقلة لمباراة صن داونز ضد بيراميدز 

 وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة الحلم لـ بيراميدز   

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز على صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لتسهيل مهمته لنوقعة الإياب بالقاهرة من اجل تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه. 

صن داونز ضد بيراميدز 

وصعد الفريق الجنوب إفريقي إلى النهائي بعدما أقصى حامل اللقب النادي الأهلي حيث تعادل سلبيًا بمباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، وإيجابيًا 1-1 بالإياب في القاهرة، متسلحًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.

واكاح بيراميدز باورلاندو الجنوب أفريقي بنتيجة 3_2

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

 ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

صن داونز  بالأصفر وبيراميدز بالأزرق

ويرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارسه اللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نهائي دورى أبطال أفريقيا صن داونز بيراميدز مباراة صن داونز وبيراميدز صن داونز ضد بيراميدز

مواد متعلقة

نهائي دوري الأبطال، لاعبو بيراميدز يعاينون أرضية ملعب مباراة صن داونز (صور)

نهائي دوري الأبطال، بيراميدز يصل ملعب مباراة صن داونز (صور)

ليست المواجهة الأولى، بيراميدز يسعى لرد الاعتبار أمام صن داونز

9 انتصارات، ماذا قدم بيراميدز قبل مواجهة صن داونز بنهائي دوري الأبطال؟

مدرب بيراميدز يحذر اللاعبين قبل مواجهة صن داونز الليلة

رغم سفره مع الفريق، بيراميدز يفتقد هذا اللاعب أمام صن داونز (صور)

بسبب نفاد التذاكر، الكاف يحذر بيراميدز وصن داونز بشأن لقاء نهائي دوري أبطال غافريقيا

نهائي أبطال افريقيا، إبراهيم عادل يقود التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام صن داونز

الأكثر قراءة

أشهر من قرأ سورة يوسف، وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد بعد صراع مع المرض

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى فلكيًا

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

مع بداية موسم الحج، تعرف على سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

فرص عمل بالأردن براتب مغري في هذا التخصص، اعرف الشروط

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمنتصف حركة تعاملات السبت (تحديث لحظي)

كرة اليد، نجل مدرب المنتخب الأسبق يثير أزمة في الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

8 أرواح احترقت بسبب لحظة إهمال.. ماذا حدث في انفجار خط الغاز بالواحات؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ثواب الأضحية وما أفضل طريقة لتوزيعها؟ الإفتاء تجيب

فضائل العشر من ذي الحجة، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن غيري أو للميت؟ الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية