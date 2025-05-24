السبت 24 مايو 2025
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رياضة

نهائي دوري الأبطال، لاعبو بيراميدز يعاينون أرضية ملعب مباراة صن داونز (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 حرص لاعبو فريق نادي بيراميدز على معاينة أرضية استاد لوفتس فيرسفيلد، استعدادا لمواجهة صن داونز في نهائي دوري الأبطال.  


ووصل لاعبو بيراميدز ملعب المباراة منذ قليل حيث تم التأكيد خلال الاجتماع الفني للمباراة والذي عقد أمس بأحد فنادق مدينة بريتوريا على وصول الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على أن الملعب سيكون ممتلئا بالكامل بالجماهير في ظل بيع كامل تذاكر المباراة قبل عدة أيام، حيث يتسع الملعب لـ٥٠ ألف متفرج.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا 

 ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

 

القناة الناقلة لمباراة صن داونز ضد بيراميدز 

 وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة الحلم لـ بيراميدز   

 ويسعى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز على صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لتسهيل مهمته لموقعة الإياب بالقاهرة من أجل تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه. 

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

 ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

صن داونز  بالأصفر وبيراميدز بالأزرق

ويرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارسه اللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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