انطلاق الموسم الصيفي، مطار مرسى مطروح يستقبل أول رحلة سياحية بولندية

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من بولندا، إيذانًا ببدء الموسم السياحي الصيفي لهذا العام، حيث استقبل المطار الرحلة من مطار كاتوفيتشي وعلى متنها 186 سائحًا، في خطوة مبشرة تنم عن انطلاقة واعدة للموسم الجديد.

وصول أولى الرحلات السياحية لمطار مرسى مطروح

وكان في استقبال السياح مدير المطار الملاح مروان رمضان عبدالفتاح، يرافقه فريق العلاقات العامة، حيث نظم حفل استقبال مميز تخللته عروض فنية وتراثية قدّمتها فرقة مطروح للفنون الشعبية والتنورة، وسط أجواء احتفالية تركت انطباعًا إيجابيًا لدى الزوار.

وتُعد هذه الرحلة، التي سيرتها شركة "إنتر إير"، باكورة عدد من الرحلات السياحية المنتظمة المتوقعة من الأسواق الأوروبية خلال صيف هذا العام، ضمن جهود مكثفة تهدف إلى تعزيز السياحة الوافدة إلى مدينة مرسى مطروح.

استقبال الرحلات السياحية للموسم السياحي الصيفي

ويواصل المطار استعداداته المكثفة لاستقبال المزيد من الرحلات خلال الأسابيع القادمة، بالتعاون مع الجهات السياحية والفندقية، لضمان تقديم تجربة مميزة وخدمات متكاملة للسياح.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الطيران المدني لدعم حركة السفر وتنشيط السياحة، من خلال فتح خطوط طيران مباشرة بين المدن الأوروبية والمقاصد السياحية المصرية، بما يعكس الصورة الإيجابية لمصر عالميًا، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

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