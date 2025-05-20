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مصر للطيران تسير 12 رحلة جوية لسفر حجاج بيت الله الحرام، غدا

رحلات حج مصر للطيران
رحلات حج مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية لـ مصر للطيران، غدا الأربعاء، 12 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله من قرعة وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية وقرعة الحج السياحي.

رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لسفر الحجاج

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، 5 رحلات تباع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلي مطار جدة  الدولي، و5 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي أيضا متجهة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلي رحلتين لنقل باماكو في مالي متوجهين الي المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وحجاج قرعة الإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبنى سويف والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

جدول التشغيل اليومي لرحلات مصر للطيران

جدير بالذكر أن مصر للطيران الناقل الوطنى المصري تسير اليوم الثلاثاء 16 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة بواقع 4 رحلات أقلعت من مطار القاهرة الدولي للكتاب متوجهة إلى مطار جده الدولي ورحلة واحدة أقلعت من مطار برج العرب الدولي متوجهة الي مكار جده الدولي ورحلة أقلعت من مطار  أسوان الدولي متوجهة الي جدة أيضا.

كما تسير الشركة 8 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي متوجهة الي المدينة المنورة، بالإضافة إلي رحلة واحدة أقلعت من مطار القاهرة الدولي متوجهة الي مطار الطائف، واخيرا رحلة واحدة لنقل حجاج باماكو بمالي متوجهة الي المدينة المنورة.

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