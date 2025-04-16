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البحوث الفلكية: 29 أبريل غرة شهر ذو القعدة 1446 هـ

هلال ذو القعدة، فيتو
هلال ذو القعدة، فيتو

كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر ذو القعدة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 27 /4 /2025 م. 

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وأضاف: يوم الإثنين  (يوم الرؤية) الموافق 28 /4 /2025م، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 55 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 63 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (56– 66 دقيقة) أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (25- 76 دقيقة) وبذلك تكون غـرة شهـــر ذو القعدة 1446هـ  فلكيًا يوم الثلاثـاء 29 /4 /2025 م.

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