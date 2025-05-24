هل يتجاوز المشروع X سيكو سيكو صاحب الـ 175 مليون جنيه؟!

الفن وسنينه

لا شك أنه من الأشياء الإيجابية والمحمودة لصناع السينما المصرية في السنوات الثلاث الأخيرة، الجرأة في الإقدام على صنع بعض الأفلام ولو كانت قليلة جدا، ذات الإنتاج الكبير والميزانية الضخمة وغير المسبوقة وهو ما أحدث نقلة وطفرة نوعية رائعة على مستوى الصورة بصرف النظر عن القيمة الفنية والمضمون المقدم في هذه الأفلام!

وذلك رغم الأزمة الحقيقية التي تعيشها السينما المصرية منذ عدة سنوات، سواء من ناحية الكم الذي تراجع بصورة مخيفة إلى أقل من 30 فيلما في العام، بعدما كان أكثر من 100 فيلم في العصر الذهبي للسينما خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات، تقلصت قليلا في السبعينيات والثمانينيات إلى 80 فيلما، ومرجع الأزمة الحالية إلى أسباب عديدة ومتشعبة منها اقتصادية وثقافية واجتماعية وفكرية سبق لنا أن تناولناها وحللناها مرارا وتكرارا في عدد من المقالات.

من كيرة والجن إلى المشروع x

ومن ثم لعل الأفلام التالية ذات الإنتاج الكبير تساهم في إصلاح جزء ولو قليلا من حال السينما المايل وتعدل كفته؟! كيرة والجن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد..

أهل الكهف بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل ومصطفى فهمي وريم مصطفى سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، العنكبوت لأحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، ولاد رزق 3 لأحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين ومحمد ممدوح تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان..

وأخيرا الفيلم الذي طال انتظاره بعد تصوير امتد إلى 9 أشهر كاملة ويعد الأضخم تكلفة في السينما المصرية وتم عرضه أخيرا الأربعاء الماضي المشروع X، بطولة نجم الأرقام القياسية الأول في الإيرادات خلال السنوات الأخيرة كريم عبد العزيز، تأليف وإخراج بيتر ميمي.

أسباب التفوق

هناك عدة أسباب تجعلني أعتقد أن يحصد فيلم المشروع X إيرادات ضخمة، ويحطم كل الأرقام القياسية التي حققها النجم كريم عبد العزيز في أفلامه الأخيرة.. الفيل الأزرق، كيرة والجن، بيت الروبي وقد يتجاوز الفيلم الظاهرة 'سيكو سيكو' الذي تخطى 175 مليون جنيه ليصبح في المرتبة الثانية كأعلى الأفلام إيرادا في التاريخ بعد ولاد رزق 3 '260 مليون جنيه'..

أول هذه الأسباب، وجود نخبة من أبرز النجوم مشاركين فيه بجانب النجم الأبرز والأنجح على الساحة كريم عبد العزيز.. ياسمين صبري، إياد نصار، المتألق الواعد أحمد غزي وضيوف الشرف ماجد الكدواني، هنا الزاهد، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب وآخرين.

ثانيا، الفيلم يعد أول فيلم مصري يطرح بالسينمات بتقنيات IMAX، 4DX، Dolby، Atmos،ScreenX، وهي الأحدث في عالم السينما ومن ثم يمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

ثالثا، الفيلم يحمل ثراء شديدا في الصورة وأماكن التصوير الجديدة والمتنوعة بين الجبال والبحار والشوارع عبر عدة دول تم التصوير فيها بجانب مصر، منها إيطاليا وتركيا والفاتيكان وإسبانيا والسلفادور.

رابعا، طبيعة ونوعية الفيلم المصنف أكشن ساسبينز مغامرات وهذه النوعية من أكثر النوعيات التي يقبل عليها جمهور السينما وأغلبه من الشباب.

خامسا، اختيار توقيت عرض الفيلم قبل بدء موسم عيد الأضحى بأسبوعين كاملين والذي سيشهد عرض أفلام جديدة قد تأخذ بعضا من الإيرادات أيضا، وهو ما يتيح له حصد إيرادات كبيرة، حيث لا ينافسه أيا من الأفلام حاليا، فالأفلام المعروضة مضى عليها أكثر من شهرين منذ بدء عرضها بموسم عيد الفطر الماضي، ومن ثم لم تعد تمثل عنصر جذب لجمهور السينما مقارنة بالأفلام الجديدة.

وبالفعل حصد فيلم المشروع X ما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون جنيه في أول يوم عرض له وأكثر من 5 ملايين ونصف المليون من الجنيهات في يومه الثاني بإجمالي 9 ملايين جنيه في يومين فقط ما يؤكد صحة توقعاتنا له بتجاوزه فيلم سيكو سيكو.

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