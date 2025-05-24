السبت 24 مايو 2025
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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب، تراجعا مفاجئا بالسوق المحلية خلال منتصف حركة تعاملات اليوم السبت 24 مايو 2025، بنحو 10 جنيهات بحركة التعاملات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

 وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5380 جنيها.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4710 جنيهات.

سعر الذهب
سعر الذهب

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4037 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 37680 جنيها.                                                                                                                 

سعر الذهب
سعر الذهب

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

سعر الذهب
سعر الذهب

 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

 

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