ليست المواجهة الأولى، بيراميدز يسعى لرد الاعتبار أمام صن داونز

يسعى فريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني إلى رد الاعتبار خلال مواجهة صن داونز اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعد مواجهة اليوم بين بيراميدز وصن داونز ليست الأولى بين الفريقين حيث سبق والتقيا بمواجهتين سابقتين الموسم الماضي.

كلاكيت ثالث مرة بيراميدز وصن داونز

والتقيى فريق بيراميدز وصن داونز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

وتعادل بيراميدز في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا سلبيا دون أهداف أمام فريق صن داونز وخسر بهدف دون رد في مباراة العودة بالقاهرة.

تاريخ مواجهات بيراميدز وفرق جنوب إفريقيا

وواجه فريق بيراميدز فرق من جنوب إفريقيا ست مرات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لكن تلك المواجهات تحمل تاريخ سيئ له.

وفاز بيراميدز أمام فرق جنوب أفريقيا مرة واحدة وهزم في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات.

وأحرز الفريق السماوي خلال تلك المواجهات أربعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.

وفشل بيراميدز في تحقيق الفوز في جنوب أفريقيا لذلك يبحث عن كسر العقدة أمام صن داونز.

وكانت أولى مواجهات بيراميدز أمام فرق جنوب إفريقيا مباراة مارومو جالانتس في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وتعادل فريق بيراميدز ذهابا على ستاد القاهرة بهدف لكل فريق وهزم في جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

وثالث ورابع مواجهات بيراميدز أمام الفرق الجنوب افريقية كانت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية أمام فريق ماميلودي صن داونز.

وتعادل بيراميدز في مباراة الذهاب سلبيا دون أهداف أمام فريق صن داونز وخسر بهدف دون رد في مباراة العودة بالقاهرة.

وخامس وسادس المواجهات كانت أمام أورلاندو بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بدور نصف النهائي وتعادل بلقاء الذهاب بجنوب إفريقيا سلبيا وفاز بمواجهة الإياب بالقاهرة 3-2.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

القناة الناقلة لمباراة صن داونز ضد بيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة الحلم لـ بيراميدز

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز على صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لتسهيل مهمته لنوقعة الإياب بالقاهرة من اجل تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة والذي عقد امس بأحد فنادق مدينة بريتوريا تم التأكيد على وصول الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف مع التأكيد على أن الملعب سيكون ممتلئا بالكامل بالجماهير في ظل بيع كامل تذاكر المباراة قبل عدة أيام، حيث يتسع الملعب لـ٥٠ ألف متفرج.

صن داونز بالاصفر وبيراميدز بالازرق

ويرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارسه اللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

مشوار بيراميدز قبل مواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قدم فريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق مشوارا رائعا بدوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية 2025 قبل مواجهة صن داونز اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض فريق بيراميدز 14 مباراة قبل مواجهة اليوم بنهائي دوري ابطال افريقيا منها أربع مباريات بالدوري التمهيدي الأول والثاني و6 مباريات بدور المجموعات ومباراتين بربع النهائي ومثلها بتصف النهائي.

وفاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا بلقائي الذهاب والإياب 6 _0 و3_1.

وفي الدور التمهيدي الثاني دور لـ 32 أطاح بالجيش الرواندي حيث تعادل بموقعة الذهاب بهدف لكل فريق وفاز في موقعة الإياب 3 1.

وخاض بيراميدز 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري.

ونجح في الفوز خلال 4 مباريات، وتعادل في مباراة وهزم في مباراة واحدة.

وجاءت مبارياته كالتالي

- بيراميدز 5-1 ساجرادا اسبيرانسا.

- دجوليبا 0-0 بيراميدز.

- الترجي 2-0 بيراميدز.

- بيراميدز 2-1 الترجي.

- ساجرادا اسبيرانسا 0-1 بيراميدز.

- بيراميدز 6-0 دجوليبا.

وخاض بيراميدز مباراتين بدور ربع النهائي امام الجيش الملكي فاز بالذهاب 4-1 وخسر في الاياب 2-0

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4_3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب."

وخاض بيراميدز مواجهتين بنصف النهائي أمام أورلاندو الجنوب أفريقي تعادل في الاولي سلبيا وفاز في الثانية بالقاهرة 3_2

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