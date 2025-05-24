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بالأسماء، إصابة 3 طلاب وسائق في تصادم توك توك بسرفيس في جمصة (صور)

إصابة 4 في تصادم
إصابة 4 في تصادم توك توك وسرفيس، فيتو

شهدت مدينة جمصة في محافظة الدقهلية إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين توك توك وسرفيس.
تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ونتج عنه إصابة 4 أشخاص.

إصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك وسرفيس في جمصة 

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة جمصة وسيارتين إسعاف الي موقع الحادث وتبين أن التوك توك كان يستقل ثلاث طلاب ذاهبون الي الامتحان في جامعه الدلتا واصطدمت  به سياره سرفيس مما أدى إلى إصابة الطلاب وسائق التوك توك في جمصة.

أسماء المصابين في الحادث

وتم نقل المصابين لـمستشفي جمصة المركزي وهم:
- حمدي حماده حميده  من سيدي سالم كفر الشيخ
- عبد الرحمن ثروت السعيد من طلخا الدقهلية 
-محمد ابراهيم محمد طالب 
-عادل عبد الله حسن سائق التوك توك من بلقاس دقهلية

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.  

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