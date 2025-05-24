هدوء حذر بمؤشر الدولار عالميا، وصل لـ 99.105 نقطة للشراء

مؤشر الدولار، واصل مؤشر الدولار استقراره الحذر مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال حركة التداولات العالمية اليوم السبت 24 مايو 2025، ليسجل الآن بحركة التعاملات حوالى 99.105 نقطة للشراء.

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مؤشر الدولار - فيتو

الدولار أمام العملات الرئيسية

استقر مؤشر الدولار الأمريكي عالميًّا ليصل إلى 99.105 نقطة للشراء، مقابل سلة من العملات الأجنبية بعد تباطؤ التضخم بشكل قوي في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر مارس، بما يمنح الفيدرالي الأمريكي فرصة إضافية لبدء تخفيضات الفائدة والتحول للتيسير النقدي للوقوف أمام احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي نتيجة تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية ضد الصين.

ويعتبر مؤشر الدولار ملاذا آمنا في أوقات تراجع الأسواق، فلم يشهد هذه المرة أي انتعاش، رغم اندفاع المستثمرين بحثا عن الملاذات الآمنة، بل على العكس، كان يتراجع أيضا، وبوتيرة متسارعة مع تدفق الأموال الساخنة نحو الذهب والين والأسهم الأوروبية، أي أصول تقريبًا عدا الأمريكية.

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مؤشر الدولار - فيتو

عملة الدولار الأمريكي خلال تعاملات الخميس الماضي

صعدت عملة الدولار الأمريكي خلال تعاملات الخميس الماضى، بعد تعرضها للتراجع خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك وسط إقرار مجلس النواب في الولايات المتحدة مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بتخفيضات في الضرائب والإنفاق.



وزاد الدولار بنسبة 0.1% مقابل عملة اليابان إلى 143.75 ين بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 142.80 ين، وهو أضعف مستوى له منذ السابع من مايو، وتراجع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1293 دولار، وذلك بعد صعوده خلال تعاملات يوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، ويأتي ذلك بعد أن كشفت قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع، الصادر عن إتش.سي.أو.بي، الخميس الماضى، عن تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال شهر مايو.



ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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