مؤشر الدولار يتهاوى، العملة الخضراء تنخفض لأدنى مستوياتها

مؤشر الدولار، واصل مؤشر الدولار ترنحه مقابل جميع العملات الرئيسية بعد قرارات ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية، ليسجل بحركة التعاملات 98.3 نقطة للشراء.

هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية

هبط مؤشر الدولار الأمريكي عالميًّا ليصل إلى 98.3 مقابل سلة من العملات الأجنبية بعد تباطؤ التضخم بشكل قوي في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر مارس، بما يمنح الفيدرالي الأمريكي فرصة إضافية لبدء تخفيضات الفائدة والتحول للتيسير النقدي للوقوف أمام احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي نتيجة تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية ضد الصين بنسبة 125%.

وطالما اعتبر مؤشر الدولار ملاذا آمنا في أوقات تراجع الأسواق، فلم يشهد هذه المرة أي انتعاش، رغم اندفاع المستثمرين بحثا عن الملاذات الآمنة، بل على العكس، كان يتراجع أيضا، وبوتيرة متسارعة مع تدفق الأموال الساخنة نحو الذهب والين والأسهم الأوروبية، أي أصول تقريبًا عدا الأمريكية.

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مؤشر الدولار - فيتو

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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