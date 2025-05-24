القومي للمرأة ينظم مبادرة معًا بالوعى نحميها بالشرقية

أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أنه قام الفرع بتنظيم عدد ٤ ورش عمل تدريبية للرائدات الريفيات والميسرات الماليات والشباب المتطوعين بمحافظة الشرقية.

جميع مراكز المحافظة

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن الدكتورة عايدة عظيه قد استهدفت تدريب عدد(٢٠٠) من الفئات المذكورة بجميع مراكز المحافظة فى الفترة من ١٩ إلى ٢٢ مايو ٢٠٢٥م، حيث شاركت جميع المراكز لإكسابهم المعلومات التى تساعدهم.

الاستماع إلى مقترحاتهم

وقد استهدفت الورش تعريف المشاركين بأهداف ورسائل المبادرة الأساسية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول أفضل الطرق لتوصيل الرسائل التوعوية للمواطنين بشكل مبسط ومؤثر.

المهندس حازم الأشمونى

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء، وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

المحافظ يشيد بالقومى للمرأة بالشرقية

وأشاد المحافظ بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، واستمرار تنفيذ الفعاليات والدورات التدريبية للتعريف بالمبادرة وتحقيق المرجو منها، وذلك بمشاركة واسعة من عضوات الفرع والمتطوعين من الرجال والسيدات والرائدات الريفيات والمتطوعين للوصول إلى عمق الريف المصري.

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