رغم سفره مع الفريق، بيراميدز يفتقد هذا اللاعب أمام صن داونز (صور)

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود الثنائي مصطفى فتحي وصديق إيجولا في مواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يفتقد فتحي وإيحولا

وغاب صديق إيجولا عن رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا بسبب معاناته من ارتشاح في الركبة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي لتجهيزه لمباراة الإياب في القاهرة.

وفي المقابل، ورغم سفر مصطفى فتحي مع البعثة إلا أنه يعاني من مزق في العضلة الأمامية ويسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيزه للقاء النهائي وفق برنامج علاجي مكثف.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

القناة الناقلة لمباراة صن داونز ضد بيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة الحلم لـ بيراميدز

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز على صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لتسهيل مهمته لنوقعة الإياب بالقاهرة من اجل تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة والذي عقد امس بأحد فنادق مدينة بريتوريا تم التأكيد على وصول الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف مع التأكيد على أن الملعب سيكون ممتلئا بالكامل بالجماهير في ظل بيع كامل تذاكر المباراة قبل عدة أيام، حيث يتسع الملعب لـ٥٠ ألف متفرج.

صن داونز بالاصفر وبيراميدز بالازرق

ويرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارسه اللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام صن داونز

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز اللقاء بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مروان حمدي

قائمة بيراميدز برحلة جنوب أفريقيا

وضم الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ٢٦ لاعبا في القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.