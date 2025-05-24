أغرب من الخيال، طيار رفض ركوب شاب للحج فتعطلت طائرته مرتين (فيديو)

حكاية أغرب من الخيال وقعت لشاب ليبي يدعى عامر المهدي منصور القذافي، قرر أن يذهب إلى بيت الله الحرام للحج هذا العام، وعند وصوله المطار واجه مشكلة أمنية في جواز السفر، بسبب اسم عائلته، الأمر الذي تسبب في تأخره عن ركوب الطائرة، حيث كان حلم عامر الذهاب للحج وعقد النية على ذلك.

مشكلة أمنية توقف شاب ليبي والطيار يرفض ركوبه للحج

أصر كابتن الطائرة على الإقلاع بدون عامر القذافي، الذي أصيب بالحزن، لأنه كان في آخر فوج يتوجه إلى بيت الله للحج، ولكنه كان على يقين أنه سيركب الطائرة وسيذهب للحج مع الوفد.

الشاب الليبي عامر القذافي وحكايته مع الحج، فيتو



أصر كابتن الطائرة على الإقلاع بدون عامر القذافي، متعللًا بأنه لا يمكن الانتظار حتى يتم حل مشكلة جواز الراكب، وأصر عامر على عدم مغادرة المطار، حيث كان لديه يقين أن الطائرة ستعود وتأخذه معها إلى بيت الله الحرام.

أقلعت الطائرة، لكن المفاجأة وقعت عندما حدث خلل فني في الطائرة، لتعود أدراجها إلى المطار، وبعد إصلاح العطل أقلعت الطائرة من جديد بدون عامر القذافي، الأمر الذي أحزن الشاب الليبي، الذي ظل منتظرًا عودة الطائرة للمطار مرة أخرى لتأخذه معها، الغريبة أنه حدث عطل آخر بالطائرة، لتعود مرة أخرى للمطار، الأمر الذي دفع الطيار لعدم الإقلاع بطائرته بدون عامر، حيث قال: "والله ماني طاير حتى تجيبوا عامر معنا في الطائرة".

تعطل الطائرة مرتين ولم تقلع إلا بركوب الشاب الليبي

سرد عامر المهدي منصور القذافي حكايته بالكامل مع الطائرة، بعد وصوله إلى بيت الله الحرام، حيث قال في مقطع فيديو بثه وتداوله العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا من حجاج المنطقة الجنوبية في ليبيا، وكان موعد قيام طائرتي الساعة 12، وعندما ذهبت للمطار مع الحجاج، كانت نيتي الذهاب للحج لبيت الله، بدأ الحجاج في التوافد على المطار، وكنت في آخر فوج للحجيج داخل المطار".



وقال عامر القذافي إنه بعد تحركه لركوب الطائرة رفضت السلطات الأمنية في المطار دخوله والركوب، مؤكدة له أن هناك مشكلة أمنية في جواز سفره تعوقه عن السفر، لكنهم سيقومون بحلها.

وحكى عامر أن كل الحجاج الليبيين ركبوا على متن الطائرة ولم يتبق إلا هو، فكان يتنظر حل مشكلته الأمنية بجواز سفره، وهنا قرر الطيار أن يقلع بطائرته، ولم ينتظر عامر، وجاء مدير أمن المطار فقال لعامر "الله غالب مش مقسوم لك"، لكن عامر رد عليه بثبات قائلًا: "إن شاء الله الطائرة لن تطير وستأتي في التو.. أنا نيتي الذهاب لبيت الله".

وهنا كانت المفاجأة حيث جاء النداء "الطائرة التي أقلعت منذ قليل حدث بها عطل"، عادت الطائرة للمطار وطلبوا من الطيار فتح باب الطائرة ليتمكن عامر من الركوب، لكن الطيار رفض مرة أخرى ركوب عامر القذافي، وجاء مدير أمن المطار لعامر مرة أخرى، وقال له: "لا تحزن فليس لك قسمة للركوب في الطائرة".

رفض عامر الخروج من المطار، وأكد لمدير أمن المطار أنه على ثقة أنه سيركب الطائرة، حيث كانت نيته الذهب للحج، طارت الطائرة مرة أخرى لكنها عادت، وقال الطيار: "والله لن أقلع حتى يركب عامر"، بحسب رواية الحاج الليبي عامر المهدي منصور القذافي، الذي وصل لبيت الله الحرام بسلام.

حكاية الشاب الليبي تثير دهشة النشطاء

أثار حكاية الشاب الليبي عامر المهدي منصور القذافي ردور أفعال واسعة ودهشة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق البلوجر السعودي الشهير إياد الحمود قائلًا: "في النهاية كتب الله أن يركب معهم وكان له ما أراد".

الطائرة الليبية تتعطل مرتين وتعود أدراجها، فيتو



وقال المحامي الكويتي سعود الخيوطي: "أكثر سبب في توفيق الإنسان النيّة الطيبة، فإن صلحت صلح حال صاحبها، وإن فسدت ضاقت الدنيا عليه، لأن النيّة الطيبة مفتاحًا للخيرات وأصلُ القلب، فالقلب إن صلحَ في نيته يرضى ويقنع ويأنس بنفسه ولغيره ويحبه الناس دون سبب وتأتيه مطالبه دون أن ينطق بها، الحظوظ تطيب من طيب السريرة".

وعلق البلوجر محمد سعيد النهدي فقال: "هو "عالم الغيب والشهادة" هو "يدبر الأمر من السماء إلى الأرض" تذكرت قصة الإمام أحمد ابن حنبل مع الخباز من كثر الاستغفار يقول "ما دعوت دعوة إلا استجاب الله لها إلا أن أرى الإمام أحمد" فقال أحمد؛ "والله أني جررت إليك جرًا".

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