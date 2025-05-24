السبت 24 مايو 2025
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ضبط سيارة محملة بدقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

ضبط سيارة محملة بدقيق
ضبط سيارة محملة بدقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة الغربية من ضبط سيارة تقوم بتجميع دقيق بلدي مدعم من المخابز بناحية قطور، تمهيدًا لبيعه في السوق السوداء.

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وجاءت الحملة بناءً على معلومات سرية وردت إلى المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، تفيد بقيام سيارة شيفروليه بيضاء اللون بتجميع كميات من الدقيق المدعم بطرق غير مشروعة وعلى الفور، أصدر توجيهاته بتشكيل حملة لضبط السيارة والمتورطين في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى تشكيل الحملة تحت إشراف مباشر من وكيل وزارة التموين بـ الغربية، وشارك فيها كل من أحمد ورد، مدير الرقابة، ومفتشي إدارة الرقابة.

وأسفرت الحملة عن ضبط السيارة محملة بـ 26 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها بدون وجه حق، وذلك بعد مطاردة على طريق سجين أمام قرية إبشواي الملق، حيث تم التحفظ على السيارة والدقيق، وضبط السائق، وعرضه على النيابة العامة.

وفي ذات السياق، واصلت الحملة عملها، وتمكنت من ضبط محطة تمويل سيارات تحتفظ بكمية من السولار قدرها 769 لترًا، تم تجميعها بالمخالفة لأحكام القانون. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المخالفين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم أو الإضرار بمقدرات الدولة.

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