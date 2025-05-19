الإثنين 19 مايو 2025
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نجاة سائق سيارة نقل ثقيل في انهيار كوبري بالبحيرة (صور )

انهيار كوبري بالبحيرة
انهيار كوبري بالبحيرة

أنقذت العناية الإلهية سائق سيارة نقل من الموت بمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة  ، عقب انهيار جزئي لكوبري العبد بطريق كفر الدوار - أبو المطامير، أثناء عبور سيارة نقل ثقيل محملة بمواد للبناء من علي الكوبري، دون وقوع أي إصابات بشرية.

انهيار جزئي لكوبري العبد

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار جزئي لكوبري العبد وبالانتقال إلي مكان الواقعة، تبين حدوث انهيار جزئي للكوبري عقب مرور  سيارة نقل ثقيل بمقطورة من أعلي الكوبري.

توقف الحركة المرورية أعلي الكوبري

وفوجئ سائق السيارة بسقوط جزئي للكوبري بعد مروره من عليه بأبو المطامير، دون وقوع إصابات بشرية، وتوقفت الحركة المرورية أعلي الكوبري حتي يتم إصلاحه وإزالة آثار الحادث،  وجار تحرير محضر بالواقعة.

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سيارة نقل الموت البحيرة أبوالمطامير
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