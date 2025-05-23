انتشال جثة طفل غرق في ترعة قرية البسيونية بالفيوم

لقي طفل من القيوم مصرعه غرقًا، في ترعة أثناء اللهو على حافتها بصحبة شقيقه، بقرية البسيونية، بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتمكن الأهالي من انتشال الجثة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

غرق طفل في ترعة بالفيوم

كان قد تلقي مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ بغرق طفل في ترعة تابعة لقرية البسونية، بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من أنه أثناء لهو الطفل " محمد.ع.ف " سنتين، ومقيم بذات الناحية، أمام مسكنه، سقط في ترعة صغيرة مجاورة لمنزله، ما أدى لمصرعه غرقًا، وتم انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقلها لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وأكد والد الضحية مضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أكد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة العامة، تولت التحقيق.

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