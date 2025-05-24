وكيل رياضة الدقهلية تهنئ عبد اللطيف منيع الفائز ببطولة كأس وزير الرياضة بالسعودية (صور)

تتقدم الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، بالتهنئة القلبية إلى الاتحاد المصري للمصارعة، ولاعب المنتخب المصري البطل عبد اللطيف منيع، ابن محافظة الدقهلية، بعد لرفع اسم مصر في المحافل الدولية بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة المملكة وزن 130 ـ كجم، ببطولة كأس سمو وزير الرياضة للمصارعة الرومانية الكبار بالمملكة العربية السعودية.

منيع يحصد كأس سمو وزير الرياضة للمصارعة الرومانية الكبار بالمملكة العربية السعودية

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، أن الرياضة المصرية تمتلك عددًا من الأبطال الذين وصلوا للعالمية فى جميع الألعاب الرياضية، ومنهم البطل عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني لـ المصارعة، ابن مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسط طموح للمحافظة على هذا التألق فى المستقبل.

رفع اسم مصر في المحافل الدولية

وأشارت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة إلى أن هذا الإنجاز يأتي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية للرياضيين من أبناء محافظة الدقهلية، لرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

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