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محافظ الدقهلية يتفقد مركز شباب ميت رومي بدكرنس

زيارة محافظ الدقهلية
زيارة محافظ الدقهلية لدكرنس، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ظهر اليوم، مركز شباب ميت رومي بدكرنس، للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة فيه وفي حمام السباحة، وأكد دعمه المتواصل لجميع الأنشطة وإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية، وتشجيع الشباب على الإقبال عليها وخلق فرص عمل جديدة لمختلف الفئات.

 

محافظ الدقهلية يتفقد مركز شباب ميت رومي بدكرنس

وأكد محافظ الدقهلية أن ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها هي المدخل للعقل السليم في الجسم السليم، مشددا على ضرورة تحفيز الشباب على ممارسة مختلف أنواع الرياضات في جميع مراكز الشباب بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية في الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة، وتخفيض تكلفة الممارسات الرياضية لطلاب المدارس، من خلال تخيفض الاشتراكات الشهرية أو السنوية لهم في النوادي ومراكز الشباب على مستوى المحافظة.

 

 

الدولة لا تدخر جهدا في توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم المختلفة في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتيسير عليهم في الوصول للخدمات المختلفة في أماكن إقامتهم بكل سهولة ويسر، دون عناء السفر والتنقل، وأضاف أن دعمه لا يتوقف في سبيل إتاحة فرص الاستثمار للشباب، وفي توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والفنية في ربوع محافظة الدقهلية.

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