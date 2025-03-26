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وكيل شباب الدقهلية تكرم اللاعبة رهف طارق المغاوري

تكريم اللاعبة رهف،
تكريم اللاعبة رهف، فيتو

كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اللاعبة رهف طارق المغاوري لاعبة كرة اليد بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، من مواليد عام 2014، وذلك لتميزها فى لعبة كرة اليد، وذلك بحضور طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وطارق المغاوري والد اللاعبة.

 وكيل شباب الدقهلية تكرم اللاعبة رهف طارق المغاوري


جاء ذلك فى إطار حرص الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة علي تكريم اللاعبين المتميزين من النشء والشباب.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بأن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، تقف خلف أبنائها وبناتها المتميزين من النشء والشباب، فى مختلف الألعاب الرياضية، على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية، من أجل تحقيق مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية خلال البطولات المحلية، والوصول إلى نتائج متميزة فى البطولات الدولية لرفع اسم مصر فى المحافل الدولية.

دعم الرياضيين من أبناء المحافظة

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بأن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ماضية في توجيه شتى الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية، ومن خلفها مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، فى دعم الرياضيين من أبناء المحافظة، وتكريم المتفوقين منهم من أبطال الرياضات الفردية والجماعية على مستوى محافظة الدقهلية.

شهادة تقدير واحترام باسم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، للاعبه رهف طارق المغاوري

وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والأستاذ طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، شهادة تقدير واحترام باسم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، للاعبه رهف طارق المغاوري لتميزها وتقوقها فى لعبة كرة اليد بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

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يأتي هذا التكريم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة.

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