محافظ الدقهلية يكرم عبد اللطيف مناع بطل أفريقيا في المصارعة الرومانية (صور)

كرّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمكتبه اليوم، البطل المصري عبد اللطيف مناع، ابن مدينة دكرنس، بعد إنجازه الرياضي الكبير بحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية وزن 130 كجم، التي أُقيمت بالمغرب عام 2025، ليضيف بذلك ذهبية جديدة إلى سجله المشرف، محققًا اللقب الإفريقي للمرة الـ19 على التوالي، بين بطولات أفريقيا للشباب والكبار والدورات الأفريقية المختلفة.

محافظ الدقهلية يكرم البطل العالمي عبد اللطيف مناع بعد حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية بالمغرب، فيتو

أهدى المحافظ للبطل درع المحافظة، تقديرًا لما حققه من إنجازات مشرفة رفعت اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وشهد اللقاء حضور الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وعدد من القيادات الرياضية، وأعضاء من أسرة البطل.

أكد المحافظ أن الدقهلية دائمًا ما تثبت أنها "ولادة" للنجوم في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال الرياضي، مشددًا على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالأبطال الرياضيين، خاصة أصحاب الإنجازات العالمية، وتحرص على تكريمهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

عبد اللطيف مناع نموذج ملهم لكل شباب مصر

وأضاف المحافظ: “ان عبد اللطيف منيع هو نموذج ملهم لكل شباب مصر، ومسيرته الرياضية تعكس إرادة حديدية وتفاني في تمثيل الوطن خير تمثيل.. نحن فخورون به، ونتمنى له مزيدًا من التألق على الساحة الدولية”.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة منى عثمان عن سعادتها البالغة بهذا التكريم المستحق، قائلة: “ما يحققه أبطال الدقهلية، وعلى رأسهم عبد اللطيف مناع، يؤكد أن المحافظة غنية بالمواهب، وأن الاستثمار في الإنسان والرياضة هو الطريق لصناعة مستقبل أكثر إشراقًا”.

البطل عبد اللطيف مناع يمتلك سجلًا رياضيًا حافلًا بالإنجازات

وتجدر الإشارة إلى أن البطل عبد اللطيف مناع يمتلك سجلًا رياضيًا حافلًا بالإنجازات، حيث توّج ببطولة العالم للشباب عام 2014 في كرواتيا.

كما حصد لقب بطولة العالم تحت 23 سنة في رومانيا عام 2018، ونال برونزية الدورة الأولمبية العسكرية بالصين 2019، وبرونزية بطولة العالم 2023 في صربيا، والتي كانت مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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