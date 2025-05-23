بالأسماء، تعليم الغربية تُعلن النتيجة النهائية للمقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، النتيجة النهائية للدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، والتي أسفرت عن قبول 731 معلمًا مساعدًا جديدًا بمحافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة، مشيرًا إلى أن تعيين هذه الدفعة الجديدة من المعلمين يمثل خطوة مهمة في دعم المدارس وتحقيق الانضباط التعليمي، قائلًا:

“أهنئ أبناءنا المعلمين الجدد، وأؤمن أن كل معلم يحمل داخله بذرة التغيير.. أنتم من يصنع المستقبل داخل الفصول، وبكم ترتقي الأجيال.. نثق في قدراتكم، ونتمنى لكم التوفيق والسداد في هذه الرسالة السامية.”

كما تهيب محافظة الغربية ومديرية التربية والتعليم بالمعلمين المقبولين سرعة التوجه لاستكمال مسوغات التعيين المطلوبة، تمهيدًا لتعيينهم كـ”معلم مساعد بالتعاقد”، وذلك لحين إصدار الشهادات المؤمنة والقرارات الرسمية.

وتؤكد محافظة الغربية أنها لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمعلمين الجدد، حرصًا على سرعة دمجهم في العملية التعليمية، وبما يحقق الاستقرار داخل المدارس ويدعم جهود التطوير الشامل للمنظومة.

وتُجدد محافظة الغربية تهنئتها القلبية لكل من اجتاز المسابقة بنجاح، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي هو في بناء الإنسان، وأن المعلم هو حجر الأساس في هذا البناء العظيم.

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