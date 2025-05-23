السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، تعليم الغربية تُعلن النتيجة النهائية للمقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم

محافظ الغربية يعلن
محافظ الغربية يعلن نتيجة المقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، النتيجة النهائية للدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، والتي أسفرت عن قبول 731 معلمًا مساعدًا جديدًا بمحافظة الغربية.

كلب ضال يعقر 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في الغربية

السيطرة على حريق هائل بمنزل في طنطا (فيديو وصور)

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة، مشيرًا إلى أن تعيين هذه الدفعة الجديدة من المعلمين يمثل خطوة مهمة في دعم المدارس وتحقيق الانضباط التعليمي، قائلًا:
“أهنئ أبناءنا المعلمين الجدد، وأؤمن أن كل معلم يحمل داخله بذرة التغيير.. أنتم من يصنع المستقبل داخل الفصول، وبكم ترتقي الأجيال.. نثق في قدراتكم، ونتمنى لكم التوفيق والسداد في هذه الرسالة السامية.”

كما تهيب محافظة الغربية ومديرية التربية والتعليم بالمعلمين المقبولين سرعة التوجه لاستكمال مسوغات التعيين المطلوبة، تمهيدًا لتعيينهم كـ”معلم مساعد بالتعاقد”، وذلك لحين إصدار الشهادات المؤمنة والقرارات الرسمية.

وتؤكد محافظة الغربية أنها لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمعلمين الجدد، حرصًا على سرعة دمجهم في العملية التعليمية، وبما يحقق الاستقرار داخل المدارس ويدعم جهود التطوير الشامل للمنظومة.

وتُجدد محافظة الغربية تهنئتها القلبية لكل من اجتاز المسابقة بنجاح، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي هو في بناء الإنسان، وأن المعلم هو حجر الأساس في هذا البناء العظيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

كلب ضال يعقر 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في الغربية

معركة "البيوتي سنتر"، قصة اعتداء 7 نساء بطريقة وحشية على محام في الغربية (صور)

السيطرة على حريق هائل بمنزل في طنطا (فيديو وصور)

أول رد من نقابة المحامين بشأن تعدي 6 سيدات على محام في طنطا

الأكثر قراءة

ضد تعاليم الإسلام، أول تعليق من الأزهر على حادث الطعن بمحطة هامبورج الألمانية

نجاح مستشفى شرق المدينة في إنقاذ مريض بجلطة حادة بالشرايين التاجية

تحذير من موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها

بينهم مصر، بيان عاجل لـ 3 دول عربية وفرنسا بشأن غزة

حالة الطقس غدا، اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

17 صورة ترصد آثار حريق هائل في مخزن كاوتش بالدقهلية

ماجد سامي: زيزو فقد لقب أسطورة الزمالك وإمام عاشور مش شبه الأهلي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أحكام حج المرأة.. الإجابة على أبرز الأسئلة التي تشغل بال النساء قبل أداء المناسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقرب الفرج بعد الضيق

لو الخاطب فسخ الخطوبة تبقى الشبكة من حق مين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

موعد بداية موسم الحج 2025، وأسماء أيامه وحكم صيام أيام التشريق

المزيد
الجريدة الرسمية