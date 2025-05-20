هل يتولى كلوب تدريب روما الإيطالي؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، عن اهتمام نادي روما الإيطالي بالتعاقد مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول.

حقيقة تولي كلوب تدريب روما

وتكهنت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية بعودة كلوب لاستئناف مسيرته التدريبية بعد توقف منذ رحيله عن الريدز العام الماضي.

وذهبت الصحيفة إلى حد القول بأن كلوب أجرى مكالمة هاتفية مع الأمريكي دان فريدكين، مالك نادي روما، في وقت متأخر من مساء أول أمس الأحد، مشيرة إلى أنه وافق على تولي تدريب فريق العاصمة الإيطالية.

من جانبه، صرح مارك كوسيكي، وكيل أعمال كلوب، لصحيفة "بيلد" الألمانية: "هذا كلام فارغ.. لقد أصبح التعليق على مثل هذه الشائعات طوال الوقت مملا".

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية بأن هذه التكهنات غير صحيحة.

ويبحث ذئاب روما عن مدير فني جديد بعد استقالة أيقونة النادي كلاوديو رانييري، الذي تولى قيادة الفريق لفترة مؤقتة.

ويتواجد روما حاليا في المركز الخامس بترتيب الدوري الإيطالي مع تبقي مباراة واحدة فقط على نهاية الموسم، علما بأن آخر فوز له باللقب يعود إلى عام 2001.

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