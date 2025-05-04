تقارير: كلوب نادم بسبب عرض ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، أن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، يشعر بالندم بسبب نادي ريال مدريد الإسباني.

ويتولى يورجن كلوب حاليًا منصب رئيس عمليات كرة القدم في شركة "ريد بول" بعد رحيله عن ليفربول في صيف 2024، وارتبط خلال الفترة الماضية بتولي تدريب ريال مدريد الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كلوب نادم على رفضه عرضًا سابقًا من ريال مدريد لتولي تدريب الفريق، في وقت أصبح فيه الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، المرشح الأبرز لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد كان قد تواصل مع كلوب في الأسابيع الماضية، سعيًا لإقناعه بالعودة إلى التدريب بعد رحيله عن ليفربول، لكن المدرب الألماني أبلغ إدارة النادي الملكي بأنه لا يشعر بالجاهزية للعودة إلى مقاعد البدلاء، مفضلًا الابتعاد مؤقتًا عن التدريب، إلا أن المدرب الألماني يشعر بالندم على هذا القرار، معتبرًا أن فرصة تدريب ريال مدريد كانت عرضًا لا يُرفض، خاصة مع مرور الوقت وتزايد رغبته في العودة إلى العمل الفني.

مغربي وراء ترشيح يورجن كلوب لتدريب ريال مدريد

فيما كشف تقرير صحفي إسباني، عن السر وراء ترشح الألماني يورجن كلوب، مدير كرة القدم في مجموعة ريد بول، لتدريب ريال مدريد مؤخرا خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وذكرت العديد من التقارير أن كلوب سيكون خليفة الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مقعد المدير الفني لفريق ريال مدريد الموسم المقبل.

أنس لغراوي وراء ترشح اسم كلوب لتدريب ريال مدريد

ووفقا لـ "راديو ماركا" الإسباني، فإن الرهان الأول لإدارة ريال مدريد في الموسم المقبل يذهب إلى تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن.

وكشفت أن الثنائي، المغربي أنس لغراري مساعد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز والداعم الأكبر له في مشروع السوبرليج، والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز، هو من يحاول إقناع بيريز بالتوقيع مع كلوب.

وأشارت إلى أن لغراري مغرم تماما بشخصية يورجن كلوب، واقترحه على بيريز منذ عدة أشهر.

وكيل كلوب يكشف حقيقة عودته للتدريب

وكان مارك كوسيكي، وكيل أعمال كلوب، صرح مؤخرا: "أعلم أن هناك اهتماما متواصلا من أندية أوروبية كبرى وبعض المنتخبات، لكن كلوب لا ينوي تولي أي منصب تدريبي الموسم المقبل، سواء في ريال مدريد أو البرازيل".

وأضاف: "يورجن سعيد بدوره الحالي كمدير عالمي لشركة ريد بول، ولديه عقد ما زال ساريا، ليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك".

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