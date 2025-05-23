مؤتمر مباراة كريستال بالاس، سلوت يتحدث عن أرقام صلاح وتكريم أرنولد وحضور كلوب

قال أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إن محمد صلاح قدّم مواسم رائعة، لكن هذا الموسم تحديدًا يُعد الأبرز رقميًّا، موضحا “فزنا بالدوري، وهو ما يعزز فرصه في سباق الكرة الذهبية، رغم المنافسة القوية، إن لم يتحقق ذلك هذا العام، فأنا واثق أنه سيبذل المزيد الموسم المقبل، من الصعب تحسين أداء محمد صلاح الفردي، لكنه يتمتع بعقلية لا ترضى بأقل من الأفضل. وهذا ما نحتاجه للحفاظ على النجاح”.

أضاف سلوت فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة كريستال بالاس المرتقبة بعد غد الأحد: “لم أقرر بعد إن كان ألكسندر أرنولد سيشارك أم لا، لكن ترينت كان جزءًا من هذا الموسم المميز، الجماهير تستحق أن تراه على أرض الملعب يوم الأحد، وأعتقد أنه مدافع أفضل بكثير مما يظن الجميع، لكنه لا يُظهر ذلك دومًا”.

وأوضح أن اللاعب لم يتمكن من اللعب الأسبوع الماضي، لكن وجوده مهم، سواء شارك أم لا، هو من ألطف اللاعبين الذين يمكن أن تقابلهم، وله تأثير كبير في غرفة الملابس.

وعن تواجد كلوب في أنفيلد قال سلوت: “سمعت أن كلوب سيكون متواجدًا بالفعل، وهذا أمر رائع، هو رمز لهذا النادي، وأنا أشعر بالفخر لتكملة مسيرته”.

وأتم: “خضنا صراعًا على 4 ألقاب، وفزنا بواحد فقط، المباريات الأخيرة لم تكن في المستوى، إذ استقبلنا 8 أهداف في 3 مباريات، وهو أمر غير معتاد، نأمل في إنهاء الموسم بانتصار على كريستال بالاس”.

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