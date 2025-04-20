الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

أسعار الرنجة والفسيخ في شم النسيم بالإسكندرية (فيديو وصور)

الفسيخ
الفسيخ

شهدت محلات بيع الفسيخ والرنجة بمحافظة الإسكندرية بمنطقة العطارين وسط المحافظة، إقبالا متوسطا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من الأسماك المملحة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد شم النسيم.
 

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وحرص أصحاب المحلات التجارية على عرض  مختلف أنواع الأسماك المملحة وأحجامها وأشكالها المختلفةـ والتي منها الرنجة والفسيخ والسردين لجذب الزبائن لشراء كافة المأكولات والأطباق المتنوعة الجاهزة من الأسماك.

 

وقال الحاج محمد البرنس أقدم بائع فسيخ بمنطقة العطارين، إنه قبل شهرين من الاحتفال بشم النسيم وأعياد الإخوة الأقباط يتم الاستعداد من خلال توفير الكميات المطلوبة من الأسماك المملوحة ولعرضها على الزبائن ووضعها فى براميل خشبية للحفاظ على ملوحتها.

وأوضح، أن الأسر تحرص على شراء الكميات التى تحتاجها قبل موسم الأعياد بشهر والبعض الآخر يفضل شراء انواع الأسماك خلال اليوم موضحا أن الإقبال هذا العام متوسطا نظرا لتأثير الكثير من الأسر بالخروج من بعض المناسبات الدينية وبالإضافة إلى العام الدراسي.

 

وأكد، أن الأسعار هذا العام فى متناول جميع المواطنين والتى منها أسماك  الرنجة ويتراوح سعر  الكيلو من  ١٥٠ إلى ٣٢٠ جنيه، والفسيخ يتراوح سعره للكيلو من ٢٥٠ إلى ٦٠٠ جنية بالإضافة إلى السردين البلدى يتراوح سعره للكيلو ١٤٠ جنيه.

وأشار إلى أن بائعي الفسيخ ينتظرون مثل هذه المناسبات لبيع أكبر قدر من المنتجات بمختلف أنواعها موضحا أن البعض من الأسر يحرص على شراء الرنجة أكثر من الأنواع الآخري.

 

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محلات بيع الفسيخ بمنطقة العطارين الأسماك المملحة

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