نيللي كريم وكزبرة والبحراوي، كيف خرج تامر حسني عن المألوف في حفله بالقاهرة الجديدة (فيديو)

5/24/2025 6:26:45 AM

السبت 24/مايو/2025 - 06:26 ص 5/24/2025 6:26:45 AM

قدم الفنان تامر حسني، أولى فعاليات red bull jukebox، بالقاهرة الجديدة أمس الجمعة وسط حضور جماهيري مميز.

وكان نجم الجيل، كشف عن توجه جديد في مسيرته الفنية، وذلك بعد طرح أغنيته “المقص” من فيلمه المرتقب “ريستارت”، الذي سيُعرض في دور السينما بدءًا من 29 مايو الجاري، ضمن استعداداته للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي 2025.

وقال نجم الجيل عبر خاصية “ستوري” على “إنستجرام”: “ماشي بمبدأ أنا محدش يتوقعني... رافض أكمل على النهج المألوف. جمهوري يستحق الجديد والخارج عن المألوف طالما في مكانه المناسب”.

كما عبر عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور، خاصة أنه ثمرة مجهود استمر لعامين.

وقدم تامر حسني خلال الحفل، عدد كبير من المفاجآت التي نالت إعجاب الجمهور خاصة، أنها تقدم للمرة الأولى.

وبدأ تامر حسني حفله، بأغنية “معلمين” والتي قدمها مع سابقا مع بهاء سلطان وقدم “حلو المكان”.

كما أنه غنى بأشكال موسيقية للمرة الأولى حيث إنه قدم come back to me بطريقة الشعبي وقدم أغنية يا بنت الإيه مع نيللي كريم بطريقة الراب، بالإضافة إلى تقديمه ميكس تسعيانتي وشاركه الغناء حميد الشاعري كما قدم أيضًا أغنية يا أنا يا مفيش بطريقة الديسكو وغيرهم .

ومن ضمن المفاجآت أيضًا قدم تامر حسني، أغنية جديدة مع كزبرة للمرة الأولى بعنوان قلودة، وقدم أيضًا مع رضا البحراوي أغنية المقص للمرة الأولى.

