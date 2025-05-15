حسام البدري يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع أهلي طرابلس وعودته للدوري المصري

تحدث حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، عن عودته إلى مصر بعد الأزمة الأخيرة.

وقال حسام البدري في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "عدنا إلى مصر أمس بعد مساعدة كبيرة من الجهات المعنية وتواصلهم المباشر معنا، عقدت اجتماعًا مع رئيس نادي أهلي طرابلس قبل العودة لمصر ولم نتطرق للحديث عن الاستمرار مع الفريق أو الرحيل".

وأضاف: "تم اختياري كأفضل مدير فني في الدوري الليبي خلال الفترة المقبلة ونسير بشكل جيد بالمسابقة الليبية، ومن الصعب أن يستمر الدوري الليبي خلال الموسم الجاري".

وأكمل: "هناك الحديث من قبل أكثر من نادي في الدوري المصري ولكن لا توجد عروض رسمية، وسوف أحدد وجهتي المقبلة عقب انتهاء علاقتي مع نادي أهلي طرابلس الليبي".

واختتم حديثه: "زد من الأندية الكبيرة وكان هناك تواصل معهم ولكن لن أبدأ مهمة جديدة إلا ببداية الموسم".

توقف منافسات كرة القدم في ليبيا

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميًّا عن إيقاف منافسات مرحلة التتويج بالدوري الليبي للمحترفين، الخاصة بالمجموعة الغربية الثانية في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة في محيط العاصمة طرابلس.

وقالت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك": "تعلن لجنة تنظيم المسابقات إيقاف مباريات جميع المسابقات الرياضية التي تشرف عليها اللجنة بالمنطقة الثانية (المنطقة الغربية) إلى حين إشعار آخر".

ويعود سبب توقف النشاط الكروي في منطقة الغرب (طرابلس) إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتوترة في المنطقة عقب الإعلان عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي مساء الإثنين الماضي.

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