حلمي طولان مديرا فنيا لمنتخب المحليين

أعلن حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم، عن توليه منصب المدير الفني لمنتخب مصر "الثاني" الذي سيشارك في البطولة العربية التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري.

وقال طولان في تصريحات إذاعية لبرنامج الكلام المظبوط عبر إذاعة أون سبورت إف أم: "اللجنة الفنية كلفتني بقيادة منتخب مصر الثاني في البطولة العربية بدون مقابل".

وأوضح حلمي طولان أنه سيبدأ في الفترة الحالية تحديد احتياجاته من اللاعبين المحليين الذين سينضمون للمنتخب.

وسيتكون تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر في البطولة العربية من:

أحمد حسن: مديرًا للمنتخب

حلمي طولان: مديرًا فنيًا

ممدوح المحمدي: مدرب عام

محمد نور: مدرب عام

عصام الحضري: مدرب لحراس المرمى

ويشارك 16 منتخبًا عربيًا في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ التي ستعقد من 1-18 ديسمبر المقبل، حيث تأهل تسعة منهم تلقائيًا بناء على مراكزهم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يشمل منتخب الجزائر حامل اللقب الحالي ومنتخب قطر الدولة المستضيفة، فيما سيتأهل المنتخبات السبعة المتبقيين من خلال تصفيات ستقام في شهر نوفمبر.

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