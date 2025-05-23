أحمد الشرع يحقق الشروط الأمريكية، ماذا بعد طرد قادة الفصائل الفلسطينية من سوريا

فى مؤشر على تحقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، طلبات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إنهاء أي جماعات تشكل تهديدا لإسرائيل، غادر قادة فصائل فلسطينية سوريا، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس، بعد تضييق السلطات الخناق عليهم وتسليم سلاحهم للجانب السوري.

أحمد الشرع يلبى الشروط الأمريكية لحماية إسرائيل

وكانت واشنطن، طلبت من السلطات فى دمشق، قبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ترحيل المنظمات الفلسطينية التى تشكل تهديدا للاحتلال الإسرائيلي.

وقال قيادي محسوب على إحدى الفصائل الفلسطينية فى سوريا رفض الكشف عن نفسه وأصبح خارج دمشق حاليا: إن “معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعما من طهران غادروا دمشق” إلى دول عدة بينها لبنان.

وعدد من بين هؤلاء خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سوريا، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة.

تضييق الخناق على الفصائل الفلسطينية فى سوريا

وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة الفصائل المعنية “لم يتلقوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرضوا لمحاولات تضييق، وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا عن اعتقال زملائهم”، مضيفا “باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع”.

ولم ترد السلطات السورية على طلب فرانس برس التعليق.

وبدأت سوريا تستضيف فلسطينيين منذ العام 1948 بعد أحداث بالنكبة، واستقرت قيادة بعض الفصائل الفلسطينية في سوريا منذ منتصف الستينات.

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