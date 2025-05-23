خريطة التلاوات المجودة والمرتلة بإذاعة القرآن الكريم غدا

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، غدًا السبت، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الواقعة 30 ق

05: 19 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ /أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة طه 42ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة الحجر 45ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ /أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة الروم 44ق

02:53 (قبل الفجر) للشيخ / شعبان الصياد وما تيسر من سورة يوسف 30ق



أما تلاوات المصحف المرتل ليوم السبت:٢٦، ذو القعدة ١٤٤٦ هجرية، مواقيت إذاعتها كالتالي

الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور النور الفرقان - آخر الشعراء ومدة التلاوة /31 ق

الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الشعراء والنمل ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي النمل والقصص ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي القصص - العنكبوت ومدة التلاوة / ٢٩ق

الساعة / ١١:١٧ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي العنكبوت - الروم ومدة التلاوة / ٣٠

الساعة / ١٣:٣٢ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الروم - الفرقان - السجدة الأحزاب ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١٥:١٤ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة الأحزاب ومدة التلاوة / ۲۸ ق

الساعة / ١٧:١٩ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي سبًا - فاطر ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ١٧:٥١ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور- فاطر - يس - أول الصافات ومدة التلاوة 28 ق

الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الصافات - ص ومدة التلاوة / ۳۱ ق

الساعة / ۰۲:۲۲ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي -ص - الزمر ومدة التلاوة / ۲۸ ق

الساعة / ٠٤:٥٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الزمر - غافر ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ٠٥:٢٣ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور غافر - فصلت - الشورى ومدة التلاوة /



ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصرى برواية الدورى في الساعة 20:17

والتلاوة من / سورة البقرة من أية 179 إلى آية 221 من سورة البقرة تسبقها تقدمة للشيخ عبدالحكيم عبداللطيف /ومدة التلاوة 32ق

يليه فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٢٧ والتلاوة من / سورة النساء من آية 153 إلى آية 7 من سورة المائدة تسبقها تقدمة للشيخ محمود برائق /ومدة التلاوة ٢٣ ق

أما الختمة المرتلة

٠1:5٠ تلاوة للقارئ / أحمد نعينع / من الآية ٢٤ من سورة العنكبوت وحتى الآية ٤٦ من سورة الروم /٢٩:١٥ ق

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