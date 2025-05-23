خفيفة وشهية، 5 أنواع من الحلويات الصحية والسريعة

يخشي العديد من الأشخاص تناول الحلويات لتأثيرها على نظامهم الغذائي، ولكن يمكن للحلويات أن تكون جزءًا أساسيًا من نظام غذائي متوازن وصحي، خاصة إذا تم اختيارها بعناية.

ونقدم في التقرير التالي مجموعة من البدائل الصحية واللذيذة لوجبات تجمع بين المذاق الرائع والفوائد الغذائية، بفضل احتوائها على الفاكهة والخضروات والألياف والبروتين، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

وتتنوع هذه الحلويات لتشمل خيارات مبتكرة مثل الكوكيز الغنية، الترافل الفاخر، وحتى أنواع اللاتيه المميزة، لتكون الرفيق المثالي لوجبة خفيفة بعد الغداء أو العشاء.

1. تفاح سوتيه بالفول السوداني

شبيهة بفطيرة التفاح التقليدية لكن بلمسة صحية، تقدم هذه الوصفة اللذيذة ما يزيد قليلًا عن 200 سعر حراري و3 جرامات من الألياف لكل حصة.

يُطهى التفاح في مزيج من زيت جوز الهند، حليب جوز الهند، والقرفة، ثم يُزين بفول السوداني وشراب القيقب.

وهذا الطبق غني بالألياف، التي تُعرف بفوائدها في المساعدة على إنقاص الوزن وخفض مستويات الكوليسترول الضار. يمكن تقديمه مع مغرفة من آيس كريم الفانيليا أو الزبادي المجمد لمزيد من المتعة.

المكونات:

2 تفاحة

1.5 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

0.25 كوب حليب جوز الهند المعلب (خفيف)

2 ملعقة صغيرة قرفة

0.33 كوب الفول السوداني

2 ملعقة كبيرة شراب القيقب

طريقة التحضير

قشّر التفاح، أزل اللب، وقطّعه خشنًا. سخّن زيت جوز الهند في مقلاة صغيرة على نار متوسطة. أضف التفاح المقطع واطهِه دقيقتين حتى يبدأ بإخراج العصير.

أضف حليب جوز الهند والقرفة، واستمر في الطهي لمدة 5 دقائق أخرى.

في الأثناء، قطّع جوز البقان خشنًا.

ارفع التفاح عن النار، وزّعه في أوعية صغيرة، ثم وزّع فوقه الفول السوداني مفروم (أو أي مكسرات اختياري) وشراب القيقب.

2. كرات كيك الجزر

حلوى نباتية خالية من الخبز، جاهزة في 10 دقائق فقط! تُعد هذه الكرات الغنية بالألياف بخلط الجزر المبشور، القرفة، دقيق اللوز، التمر منزوع النوى، وجوز الهند المبشور في الخلاط.

تُشكّل العجينة على شكل كرات وتُغمس في جوز الهند المبشور. القرفة، المكون الرئيسي، غنية بالبوليفينول التي تساهم في خفض مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهابات.

المكونات

0.5 كوب جزر مبشور

2 ملعقة صغيرة قرفة

0.25 كوب دقيق

4 حبات تمر منزوعة النوى

2.5 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

0.5 كوب جوز الهند المبشور غير المحلى

طريقة التحضير

اذب زيت جوز الهند في وعاء صغير مناسب للميكروويف على درجة حرارة منخفضة.

اخلط المكونات المتبقية مع رشة ملح البحر في الخلاط حتى تمتزج تمامًا.

أضف زيت جوز الهند تدريجيًا مع التقليب حتى تصبح العجينة لزجة ومتماسكة (قد لا تحتاج كل الكمية).

شكّل العجينة كرات وغطّها بجوز الهند المبشور الإضافي. ضعها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للأكل.

3. لاتيه توابل اليقطين

على الرغم من أنه يقدم غالبًا في الصباح، إلا أن القهوة يمكن أن تكون حلوى لذيذة، وهذا اللاتيه خير مثال. يُحضّر من الإسبريسو، هريس اليقطين، شراب القيقب، القرفة، جوزة الطيب، خلاصة الفانيليا، والحليب.

اليقطين، المكون الأساسي، غني بالكاروتينات التي تساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان.

المكونات

1.5 ملعقة كبيرة مسحوق إسبريسو

6 أكواب حليب

0.5 كوب هريس اليقطين

2 ملعقة كبيرة شراب القيقب

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

2 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

طريقة التحضير

أضف كوبين من الماء إلى قدر صغير، دعه يغلي على نار متوسطة، ثم أضف مسحوق الإسبريسو واخفق حتى يذوب.

خفّض الحرارة إلى متوسطة-منخفضة. أضف الحليب، اليقطين، شراب القيقب، القرفة، جوزة الطيب، وخلاصة الفانيليا. اخفق جميع المكونات. أطفئ النار عندما يبدأ الخليط بالغليان.

انقل المزيج إلى الخلاط واخلطه لمدة 10 ثوانٍ أو حتى يصبح خفيفًا ورغويًا.

4. كوكيز اللوز بالشوكولاتة المزدوجة

الكوكيز يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، وهذه الوصفة خير دليل. تحتوي هذه الكوكيز على مسحوق الكاكاو ورقائق الشوكولاتة، وهي غنية بالبروتين (أكثر من 7 جرامات) والألياف (4 جرامات) لكل حصة.

وتتطلب سكر جوز الهند، ولكن يمكن استخدام السكر الأبيض أو بديل السكر مع مراعاة التغيير في القيم الغذائية. مثالية مع الحليب أو كوجبة خفيفة منعشة في منتصف اليوم.

المكونات

1 كوب زبدة لوز

0.75 كوب سكر جوز الهند

1 بيضة

0.5 كوب مسحوق كاكاو

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة فانيليا

0.33 كوب رقائق شوكولاتة

طريقة التحضير

سخّن الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية. غطِّ صينيتي خبز بورق زبدة.

في وعاء متوسط، اخلط زبدة اللوز وسكر جوز الهند.

أضف البيضة وقلّب حتى تمتزج.

أضف مسحوق الكاكاو تدريجيًا وقلّب. أضف صودا الخبز والفانيليا وقلّب.

أضف رقائق الشوكولاتة. سيكون الخليط كثيفًا.

شكّل العجين كرات وضعها في القوالب. استخدم ظهر شوكة لتسوية البسكويت قليلًا.

اخبز لمدة 10 دقائق. أخرجها من الفرن ودعها تبرد 10 دقائق قبل نقلها إلى رف سلكي لتبرد تمامًا.

5. ترافل الشوكولاتة الداكنة

تُصنع هذه الترافل الفاخرة بأربعة مكونات فقط: الشوكولاتة الداكنة، الكريمة الثقيلة، الفانيليا، ومسحوق الكاكاو. تُعد الشوكولاتة الداكنة مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة مثل البوليفينول والفلافونويد.

المكونات

3 أونصات شوكولاتة داكنة

0.33 كوب كريمة ثقيلة

0.33 ملعقة صغيرة فانيليا

0.33 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو

طريقة التحضير

افرّم الشوكولاتة الداكنة ناعمًا.

ضع الكريمة الثقيلة في قدر صغير، سخّنها على نار متوسطة مع التحريك حتى تظهر الفقاعات على الحواف. (ملاحظة: يمكن استبدال الكريمة الثقيلة بكريمة جوز الهند أو كريمة الكاجو لتجنب الألبان). أطفئ النار وأضف خلاصة الفانيليا.

أضف الشوكولاتة الداكنة إلى الكريمة واتركها 30 ثانية. قلّب برفق بدءًا من المنتصف حتى يمتزج المزيج ويصبح ناعمًا وكريميًا.

انقل الخليط إلى وعاء بغطاء. غطّه واتركه يبرد في الثلاجة لمدة ساعة إلى ساعتين.

انثر مسحوق الكاكاو على طبق صغير. غطِّ صينية خبز بورق زبدة.

بعد أن تبرد الشوكولاتة وتصبح متماسكة، استخدم مغرفة صغيرة لتشكيل كرات بحجم بوصة. افرد كل كرة بيديك حتى تصبح ناعمة، ثم اغمسها في مسحوق الكاكاو حتى تُغطى بالتساوي. ضعها على ورق زبدة.

احفظها في وعاء محكم الإغلاق لمدة 2-3 أيام أو في الثلاجة لمدة أسبوع إلى أسبوعين. قدّمها في درجة حرارة الغرفة.

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