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إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

أصيب 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق كفر حمزة شبين القناطر بـالقليوبية وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام للعلاج.

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إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق كفر حمزة شبين القناطر وسقوط عدد من المصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات إصابة 11 شخصا بسبب انقلاب سيارة ميكروباص بطريق كفر حمزة شبين القناطر وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم ورفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مستشفي شبين القناطر العام مستشفى شبين القناطر مديرية أمن القليوبية

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