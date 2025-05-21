علاء نبيل: مجلس الجبلاية يعتزم إعداد منتخب الشباب بشكل قوي لكأس العالم

منتخب الشباب، يعقد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري اجتماعا مع أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة برنامج إعداد الفراعنة الصغار لبطولة كأس العالم للشباب، التي تستضيفها تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

برنامج إعداد قوي لمنتخب الشباب استعدادا للمونديال

وكشف المدير الفني لاتحاد الكرة علاء نبيل، أن هناك إصرارا كبيرا لدى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على توفير كل وسائل الدعم لمنتخب مصر للشباب وجهازه الفني بقيادة أسامة نبيه، من معسكرات تدريبية أو مباريات ودية قوية، من أجل تجهيز الفريق بالشكل اللائق لبطولة كأس العالم في تشيلي.

منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

منتخب مصر اكتسب خبرات كبيرة في أمم أفريقيا

وتابع علاء نبيل في تصريحات خاصة، أن لاعبي منتخب الشباب اكتسبوا خبرات كبيرة من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وواجهوا مدارس كروية مختلفة، وهذه الخبرات ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى الفريق خلال المرحلة المقبلة، كما أن الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه بات على دراية كبيرة بقدرات كل لاعب في الفريق، وكيف يوظفه بالشكل الأمثل في المباريات القادمة.

واختتم علاء نبيل بأن سيجلس مع أسامة نبيه الأسبوع المقبل، ولمناقشة تصوره فيما يتعلق بخطة إعداد منتخب مصر لبطولة العالم في تشيلي، وأن الجميع يدعمه ولاعبيه من أجل تشريف الكرة المصرية في المونديال.

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